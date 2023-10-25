В Николаевской области продолжается разминирование региона

Сапер работает в поле. Фото: ГСЧС

В Николаевской области продолжается процесс разминирования освобожденной территории. В настоящее время в регионе от взрывоопасных устройств вычистили более 5 тысяч гектаров земель.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Чрезвычайники отмечают, что над разминированием работает 10 пиротехнических подразделений. Вместе с николаевскими саперами задачи по назначению выполняют специалисты из 4 областей, в том числе из Одесской.

"По состоянию на 25 октября уже обследовано 54 114 га, из них разминировано 5 712 га. Пиротехники изъяли и уничтожили в установленном порядке 20 382 единицы боеприпасов, из которых 59 авиабомб", — говорится в сообщении.

Специалист ищет мины. Фото: ГСЧС

Процесс разминирования территории. Фото: ГСЧС

Следует отметить, что в регионе продолжают фиксироваться случаи подрыва гражданских лиц на боеприпасах. С начала года таких эпизодов зарегистрировано 52, погибли 16 человек, из них 1 ребенок, ранены 52 человека, в том числе 5 детей.

Напомним, за прошлый месяц в Николаевской области существенно уменьшилось количество случаев подрыва на минах. Это может быть связано с удачной работой саперов и концом жатвы.

Также мы писали, что в Украине с начала полномасштабной войны многие территории остаются заминированными. Специалисты постепенно осматривают территорию и вынимают из земли опасный металл. Так, с начала этого года они осмотрели более 225 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 47% от общего количества территорий, которые определены как приоритетные.