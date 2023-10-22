Розмінувати Чорне море не вдасться, — Риженко
Наразі у водах Чорного моря знаходиться десятки тисяч мін, які там з’явилися ще під час Першої та Другої світових війн та в радянський період. Військові вважають, що повністю розмінувати море не вдасться.
Про це в етері національного телемарафону повідомив капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.
"Дуже багато мін було викинуто течією в Чорне море після підриву Каховської ГЕС, тому що супротивник по лівому березі Дніпра поставив багато мін, і вони опинились в Чорному морі", — каже військовий.
Зазначимо, наразі у Чорному морі розпочала роботу мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії. Бойові кораблі розчищають вибухонебезпечні предмети на маршруті нового українського зернового коридору. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник проєкт в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.
Скільки кораблів працює у морі
- один румунський корабель;
- шість болгарських.
Також відомо, що пізніше до них доєднаються й інші країни.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі Чорного моря.
Крім цього, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготувавши особовий склад для спільної роботи.
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