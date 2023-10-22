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Разминировать Черное море не удастся, — Рыженко

22 октября 2023 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Разминировать Черное море не удастся, - Рыженко
Предупреждение о минной опасности. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сейчас в водах Черного моря находятся десятки тысяч мин, которые появились там еще во время Первой и Второй мировых войн и в советский период. Военные полагают, что полностью разминировать море не удастся.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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"Очень многие мины были выброшены течением в Черное море после подрыва Каховской ГЭС, потому что противник по левому берегу Днепра поставил много мин, и они оказались в Черном море", — говорит военный.

Отметим, в Черном море начала работу минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии. Боевые корабли расчищают взрывоопасные предметы по маршруту нового украинского зернового коридора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Сколько кораблей работает в море

  • один румынский корабль;
  • шесть болгарских.

Также известно, что позже к ним присоединятся и другие страны.

Напомним, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье Черного моря.

Кроме того, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО в вопросах разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.

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