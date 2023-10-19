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Чорноморські країни захищатимуть функціонування зернових коридорів

19 жовтня 2023 15:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорноморські країни захищатимуть функціонування зернових коридорів
Міна у морі. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Чорному морі розпочала роботу мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії. Бойові кораблі розчищають вибухонебезпечні предмети на маршруті нового українського зернового коридору.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник проєкт в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. 

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За його словами, роботи з розмінування розпочалися досить швидко, лише за 4 дні після підписання угоди. 

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Маршрут роботи мінно-тральної групи у Чорному морі. Фото: Андрій Клименко

Скільки кораблів працює у морі

  • Один румунський корабель;
  • шість болгарських.

Також відомо, що пізніше до них доєднаються й інші країни. 

"Дуже добре, що не обмежуються територіальним морем (12-мильна зона, "терводи") Болгарії, а й працюють в прилеглій зоні, де як раз проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору", — написав Клименко. 

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі Чорного моря.

Крім цього, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготувавши особовий склад для спільної роботи. 

Додамо, станом на 19 жовтня корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто в кількості 8 одиниць. У Середземному морі на чергуванні наразі присутній ракетоносій з "Калібрами". 

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