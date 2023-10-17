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Мінна загроза у морі: коли почнуть розмінування

17 жовтня 2023 07:45
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Бакума Елена
журналіст
Мінна загроза в Чорну морі зберігається: коли відбудеться розмінування українських територіальних вод
Міна на березі Чорного моря. Фото: Генеральний штаб ЗСУ.
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Елена
Бакума Елена
журналіст

Скільки сьогодні знаходиться мін у Чорному морі сказати точно ніхто не може. Тим більше, що досі хвилі викидають  вибухонебезпечні предмети ще з часів Другої світової війни. Тим часом Україна вже готується до робіт з розмінування.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Російські міни у Чорному морі сьогодні перешкоджають вільному судноплавству. Вже неодноразово вибухонебезпечні предмети прибивало до берегів Румунії, Болгарії, Туреччини. До того ж багато протидесантних та річних якірних мін потрапило до моря через підрив Каховської ГЕС.

"Щоб з’ясувати яка кількість мін знаходиться в морі потрібно проводити моніторингову операцію. Зараз її провести неможливо через небезпеку в морі. Адже там досі працює російська авіація, яка наносить вогневе ураження по острову Зміїному, не зрозуміло навіщо", — акцентує речник ВМС.

Розмінування море

Операції з розмінування, хоч і проводяться військовими, але вони є гуманітарними. Для реалізації цієї місії повинен бути відповідний рівень безпеки. Адже у протимінних кораблях немає потрібного озброєння для захисту від ворожої авіації.

"Вже створено штаб та протимінний дивізіон і вже є кораблі в цьому дивізіоні, вони зараз знаходяться поза межами Чорного моря. Однак, вони постійно тренуються. Планується, що операція з розмінування буде тривати в активній фазі близько 3-4 місяців. Втім наслідки будемо ліквідовувати ще досить довго", — зазначив Дмитро Плетенчук.

До того ж нещодавно на Одещині у прибережну зону штормом винесло черговий морський "подарунок" ворога — протикорабельну міну. Її було виявлено на відстані кілометра від берега. Фахівці контрольовано знищили вибухонебезпечний предмет.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі Чорного моря.

Крім цього, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготувавши особовий склад для спільної роботи. 

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