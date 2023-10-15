Через підрив на міні на Миколаївщині загинув підліток

Вибухонебезпечні предмети. Фото: ДСНС України

У Миколаївській області сьогодні, 15 жовтня, на міні підірвалося двоє дітей. Трагедія сталась у Баштанському районі, де раніше велися активні бойові дії.

Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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"У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик, а його 12-річного товариша травмовано, коли вони гралися в полі за селом", – написав він у повідомленні.

За даними Міністра всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах в Україні загинуло 248 осіб, ще 525 травмовано.

Нагадаємо, на Миколаївщині продовжуються роботи з розмінування територій. На початок жовтня очищено від вибухонебезпечних предметів понад 13 тис. гектарів, у тому числі 9 тис. гектарів земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Відомо, що вилучено 34 тис. 435 одиниць вибухонебезпечних предметів (з них 57 авіабомб), а операторами з гуманітарного розмінування виявлено 8 тисяч 680 вибухонебезпечних предметів.

Додамо, що на Одещині у прибережну зону штормом винесло черговий морський "подарунок" ворога — протикорабельну міну. Її було виявлено на відстані кілометра від берега. Фахівці контрольовано знищили вибухонебезпечний предмет. Про це повідомили Сили оборони півдня України.