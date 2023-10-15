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Из-за подрыва на мине в Николаевской области погиб подросток

15 октября 2023 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Из-за подрыва на мини в Николаевской области погиб подросток
Взрывоопасные предметы. Фото: ГСЧС Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаевской области сегодня, 15 октября, на мине подорвались двое детей. Трагедия произошла в Баштанском районе, где раньше велись активные боевые действия.

Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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"В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик, а его 12-летний товарищ травмирован, когда они играли в поле за селом", — написал он в сообщении.

По данным Министра всего с начала полномасштабного вторжения из-за подрывов на взрывоопасных предметах в Украине погибли 248 человек, еще 525 травмированы.

Напомним, в Николаевской области продолжаются работы по разминированию территорий. К началу октября очищено от взрывоопасных предметов более 13 тыс. га, в том числе 9 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Известно, что изъято 34 тыс. 435 единиц взрывоопасных предметов (из них 57 авиабомб), а операторами гуманитарного разминирования выявлено 8 тысяч 680 взрывоопасных предметов.

Добавим, что в Одесской области в прибрежную зону штормом вынесло очередной морской "подарок" врага — противокорабельную мину. Она была обнаружена на расстоянии километра от берега. Специалисты контролируемо уничтожили взрывоопасный предмет. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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