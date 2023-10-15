На Миколаївщини обстежено понад 96 тисяч гектарів земель: що виявили

Залишки вибухонебезпечних предметів під час розмінування. Фото: скриншот

На Миколаївщині продовжуються роботи з розмінування територій. На початок жовтня очищено від вибухонебезпечних предметів понад 13 тис. гектарів, у тому числі 9 тис. гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Станом на початок жовтня обстежено 96 085 га, розміновано 13 040 га, у тому числі 9025 га земель сільськогосподарського призначення, 1049 км ліній електропередач, 552 км залізничних шляхів, 379 км автодоріг, 50 км газопроводів, 417 км зрошувальних каналів, 24,9 га акваторії, 596 об’єктів критичної інфраструктури та 653 домогосподарства", — зазначив Кім.

Відомо, що вилучено 34 тис. 435 одиниць вибухонебезпечних предметів (з них 57 авіабомб), а операторами з гуманітарного розмінування виявлено 8 тисяч 680 вибухонебезпечних предметів.

Хто займається розмінуванням територій

На сьогодні в регіоні розмінуванням займаються 60 піротехнічних груп та 23 групи з проведення нетехнічного обстеження територій.

ГУ ДСНС — 9 груп (45 осіб, 18 одиниць техніки);

ГУ НП — 1 група (3 особи, 1 одиниця техніки);

ЗСУ — 14 груп (73 осіб, 23 одиниці техніки);

ДССТ — 13 груп (70 осіб, 19 одиниць техніки);

Оператор протимінної діяльності HaloTrust (HALO) — 14 груп (114 осіб, 14 одиниць техніки);

Норвезька міжнародна організація Norwegian People’s Aid (NPA) — 7 груп (60 осіб, 14 одиниць техніки);

Представництво Данської ради у справах біженців в Україні (DRС) — 2 групи з НТО (16 осіб, 3 одиниці техніки).

Також працюють оператори протимінної діяльності з проведення нетехнічного обстеження територій.

HaloTrust в Україні (HALO) — 6 груп (24 особи, 6 одиниць техніки).

ТОВ Demining Solutions (DS) — 1 група (4 осіб, 1 одиниця техніки);

Представництво Данської ради у справах біженців в Україні (DRС) — 2 групи (8 осіб, 2 одиниці техніки);

Норвезька міжнародна організація Norwegian People’s Aid (NPA) — 8 груп (16 оіб, 8 одиниць техніки);

Данська гуманітарна, неурядова та неприбуткова організація DanChurchAid (DCA) — 4 групи (16 осіб, 4 одиниці техніки);

"Нібулон" — 2 групи (8 осіб).

Нагадаємо, ми писали, що за минулий місяць у Миколаївській області суттєво зменшилася кількість випадків підриву на мінах. Це може бути пов'язано з вдалою роботою саперів та закінченням сезону жнив.