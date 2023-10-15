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В Николаевской области обследовано более 96 тысяч гектаров земель: что обнаружили

15 октября 2023 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Николаевской области обследовано более 96 тысяч гектаров земель: обнаружили
Остатки взрывоопасных предметов при разминировании. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаевской области продолжаются работы по разминированию территорий. К началу октября очищено от взрывоопасных предметов более 13 тыс. га, в том числе 9 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"По состоянию на начало октября обследовано 96 085 га, разминировано 13 040 га, в том числе 9025 га земель сельскохозяйственного назначения, 1049 км линий электропередач, 552 км железнодорожных путей, 379 км автодорог, 50 км газопроводов, 417 км оросительных каналов, 24,9 га акватории, 596 объектов критической инфраструктуры и 653 домохозяйства", — отметил Ким.

Известно, что изъято 34 тыс. 435 единиц взрывоопасных предметов (из них 57 авиабомб), а операторами по гуманитарному разминированию обнаружено 8 тысяч 680 взрывоопасных предметов.

Кто занимается разминированием территорий

На сегодняшний день в регионе разминированием занимаются 60 пиротехнических групп и 23 группы по проведению нетехнического обследования территорий.

  • ГУ ГСЧС — 9 групп (45 человек, 18 единиц техники);
  • ГУ ЧП — 1 группа (3 человека, 1 единица техники);
  • ВСУ — 14 групп (73 человека, 23 единицы техники);
  • ДССТ — 13 групп (70 человек, 19 единиц техники);
  • Оператор противоминной деятельности HaloTrust (HALO) — 14 групп (114 человек, 14 единиц техники);
  • Норвежская международная организация Norwegian People's Aid (NPA) — 7 групп (60 человек, 14 единиц техники);
  • Представительство Датского совета по делам беженцев в Украине (DRС) — 2 группы по НТО (16 человек, 3 единицы техники).

Также работают операторы противоминной деятельности по проведению нетехнического обследования территорий.

  • HaloTrust в Украине (HALO) — 6 групп (24 человека, 6 единиц техники).
  • ООО Demining Solutions (DS) — 1 группа (4 человека, 1 единица техники);
  • Представительство Датского совета по делам беженцев в Украине (DRС) — 2 группы (8 человек, 2 единицы техники);
  • Норвежская международная организация Norwegian People's Aid (NPA) — 8 групп (16 человек, 8 единиц техники);
  • Датская гуманитарная, неправительственная и неприбыльная организация DanChurchAid (DCA) — 4 группы (16 человек, 4 единицы техники);
  • "Нибулон" — 2 группы (8 человек).

Напомним, мы писали, что за прошлый месяц в Николаевской области значительно уменьшилось количество случаев подрыва на минах. Это может быть связано с успешной работой саперов и концом жатвы.

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