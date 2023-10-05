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На Миколаївщині зменшилась кількість підривів на мінах, — Кім

5 жовтня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині зменшилась кількість підривів на мінах
Сапер працює у полі. Фото: ФОКУС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За минулий місяць у Миколаївській області суттєво зменшилася кількість випадків підриву на мінах. Це може бути пов'язано з вдалою роботою саперів та кінцем сезону жнив.

Про це в етері національного телемарафону розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

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"Що стосується аграріїв — ситуація набагато краще, ніж була, адже поля оброблені. Проблема є з поодинокими випадками, коли підриваються на протитанкових мінах трактори, але зважаючи на велику проблему замінування, то кількість ситуацій, коли людина підірвалась на міні, в рази зменшилась", — повідомив очільник Миколаївської ОВА.

Розмінування Миколаївської області

Також Кім додав, що в області працює багато фахівців, які розміновують поля та роз’яснюють місцевим, як поводитись з підозрілими предметами. До кінця року від вибухонебезпечних предметів планують очистити 85 гектарів землі.

Наразі вже розміновано 60 тисяч гектарів, а з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на Миколаївщині були заміновані 288 тисяч гектарів.

Нагадаємо, Миколаївська область потерпала від ворожих обстрілів із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після деокупації півдня інтенсивність ударів зменшилася, тож з'явилася можливість відбудови. Наразі регіон є одним з лідерів за відновленням.

 

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