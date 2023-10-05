На Николаевщине уменьшилось количество взрывов на минах

Сапер работает в поле. Фото: ФОКУС

За прошлый месяц в Николаевской области значительно уменьшилось количество случаев подрыва на минах. Это может быть связано с удачной работой саперов и концом жатвы.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Что касается аграриев — ситуация намного лучше, чем была, ведь поля обработаны. Проблема есть с единичными случаями, когда взрываются на противотанковых минах тракторы, но ввиду большой проблемы заминирования, то количество ситуаций, когда человек взорвался на мине, в разы уменьшилось", — сообщил глава Николаевской ОВА.

Разминирование Николаевской области

Также Ким добавил, что в области работает много специалистов, которые разминируют поля и разъясняют местным, как обращаться с подозрительными предметами. До конца года от взрывоопасных предметов планируется очистить 85 гектаров земли.

Уже разминировано 60 тысяч гектаров, а с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Николаевской области были заминированы 288 тысяч гектаров.

Напомним, Николаевская область страдала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.