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Розмінування Миколаївщини: до кінця року планують очистити 85 га землі

3 вересня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
До кінця року на Миколаївщині планують розмінувати 85 тисяч гектарів території
Міни у Миколаївській області. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області тривають роботи з розмінування деокупованої території. До кінця року від вибухонебезпечних предметів планують очистити 85 гектарів землі.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За словами очільника ОВА, наразі вже розміновано 60 тисяч гектарів, а з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на Миколаївщині були заміновані 288 тисяч гектарів.

 

"Не усі ці землі щільно заміновані. Тобто це території, де були росіяни та де можуть бути міни. Впродовж року розміновано понад 60 тисяч гектарів. Цього року планується розмінувати 85 тисяч гектарів. Ми встигнемо. Йдемо швидко, але хочеться ще швидше", — сказав Віталій Кім.

Також голова області зазначає, що над розмінуванням Миколаївської області, яке ведеться вже понад рік, працюють сапери, військові, поліція та міжнародні компанії. Проте ще є зони з "каскадним замінуванням", і там небезпечно навіть військовим.

Нагадаємо, Миколаївська область потерпала від ворожих обстрілів із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після деокупації півдня інтенсивність ударів зменшилася, тож з'явилася можливість відбудови. Наразі регіон є одним з лідерів за відновленням.

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