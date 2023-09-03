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Разминирование Николаевщины: до конца года планируют очистить 85 га земли

3 сентября 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
До конца года в Николаевской области планируют разминировать 85 тысяч гектаров территории
Мины в Николаевской области. Фото: ГСЧС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области продолжаются работы по разминированию деоккупированной территории. До конца года от взрывоопасных предметов планируется очистить 85 гектаров земли.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По словам главы ОВА, уже разминировано 60 тысяч гектаров, а с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Николаевской области были заминированы 288 тысяч гектаров.

"Не все эти земли плотно заминированы. То есть это территории, где были россияне и где могут быть мины. В течение года разминировано более 60 тысяч гектаров. В этом году планируется разминировать 85 тысяч гектаров. Мы успеем. Идем быстро, но хочется еще быстрее", — сказал Виталий Ким.

Также глава области отмечает, что над разминированием Николаевской области, которое ведется уже больше года, работают саперы, военные, полиция и международные компании. Однако еще есть зоны с "каскадным заминированием", и там опасно даже военным.

Напомним, Николаевская область пострадала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.

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