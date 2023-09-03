До конца года в Николаевской области планируют разминировать 85 тысяч гектаров территории

Мины в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской области продолжаются работы по разминированию деоккупированной территории. До конца года от взрывоопасных предметов планируется очистить 85 гектаров земли.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте также:

По словам главы ОВА, уже разминировано 60 тысяч гектаров, а с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Николаевской области были заминированы 288 тысяч гектаров.

"Не все эти земли плотно заминированы. То есть это территории, где были россияне и где могут быть мины. В течение года разминировано более 60 тысяч гектаров. В этом году планируется разминировать 85 тысяч гектаров. Мы успеем. Идем быстро, но хочется еще быстрее", — сказал Виталий Ким.

Также глава области отмечает, что над разминированием Николаевской области, которое ведется уже больше года, работают саперы, военные, полиция и международные компании. Однако еще есть зоны с "каскадным заминированием", и там опасно даже военным.

Напомним, Николаевская область пострадала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.