Місія ХАЛО продовжила свою роботу у Миколаєві

Місія з розмінування Хало продовжила свою роботу в Миколаєві
У Миколаєві вже понад пів року продовжує свою роботу місія Хало. Ця організація допомагає Україні з виявлення вибухонебезпечних предметів та проводить активну просвітницьку роботу серед мешканців міста.
Про це Новини.LIVE дізналися на сайті компанії The Halo trust.
За інформацією волонтерів, після місячної перерви активісти Хало знову зустрілися з мешканцями Миколаєва. Вони провели для дорослих лекцію про визначення вибухонебезпечного предмета. Зустріч відбулася у Каштановому сквері.
"Досвідчені інструктори розповіли великим та маленьким миколаївцям про правила поведінки при знаходженні підозрілого об'єкта. Познайомили присутніх з головними факторами безпеки при мінній загрозі", — йдеться у повідомленні організації.
Що відомо про Хало
Це неурядова, неполітична та нерелігійна організація зі штаб-квартирою у Великій Британії. Вона працює в Україні з 2016 року. Її представники займаються очищенням територій від мін і вибухонебезпечних предметів, навчають населення правилам безпечної поведінки в умовах війни, щоб спільноти та країни змогли повернутися до нормального життя.
Нагадаємо, на Миколаївщині тривають роботи з розмінування після деокупації. Від початку цього року у регіоні зареєстровано 36 випадків детонації вибухонебезпечних предметів.