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Місія з розмінування Хало продовжила свою роботу в Миколаєві

12 серпня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Місія ХАЛО продовжила свою роботу у Миколаєві
Машина наїхала на вибухівку. Фото: The Halo trust
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаєві вже понад пів року продовжує свою роботу місія Хало. Ця організація допомагає Україні з виявлення вибухонебезпечних предметів та проводить активну просвітницьку роботу серед мешканців міста.

Про це Новини.LIVE дізналися на сайті компанії The Halo trust.

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За інформацією волонтерів, після місячної перерви активісти Хало знову зустрілися з мешканцями Миколаєва. Вони провели для дорослих лекцію про визначення вибухонебезпечного предмета. Зустріч відбулася у Каштановому сквері.

"Досвідчені інструктори розповіли великим та маленьким миколаївцям про правила поведінки при знаходженні підозрілого об'єкта. Познайомили присутніх з головними факторами безпеки при мінній загрозі", — йдеться у повідомленні організації. 

Що відомо про Хало

Це неурядова, неполітична та нерелігійна організація зі штаб-квартирою у Великій Британії. Вона працює в Україні з 2016 року. Її представники займаються очищенням територій від мін і вибухонебезпечних предметів, навчають населення правилам безпечної поведінки в умовах війни, щоб спільноти та країни змогли повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, на Миколаївщині тривають роботи з розмінування після деокупації. Від початку цього року у регіоні зареєстровано 36 випадків детонації вибухонебезпечних предметів.

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