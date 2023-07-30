Розмінування Миколаївської області триває

На Миколаївщині триває розмінування деокупованих територій: скільки залишилося
На Миколаївщині тривають роботи з розмінування після деокупації. Від початку цього року у регіоні зареєстровано 36 випадків детонації вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
За інформацією надзвичайників, від небезпечних знахідок було поранено 37 людей, з яких троє — діти. Загинуло, на жаль, семеро.
"Над розмінуванням територій працюють 58 фахівців ДСНС за допомогою 21 автомобіля. До роботи залучили машини механізованого розмінування MV-4 та MV-10 на дистанційному керуванні. За допомогою MV-4 розміновано територію на площі 17 гектарів", — сказала речниця Головного управління ДСНС України в Миколаївській області Ілляна Пацюк.
Скільки потрібно розмінувати
Наразі обстеженню підлягають близько 288 тисяч гектарів. Вибухотехніки вже перевірили 52 тисячі гектарів, з них 1336 гектарів розміновано.
Станом на сьогодні у Миколаївській області залишається 6 небезпечних ділянок — це Баштанський та Миколаївський райони.
Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже щодня приходить інформація щодо вибухів в аграрному секторі. Все через те, що в регіоні одна з найскладніших, якщо не найскладніша ситуація з замінуванням.
"Ще не засіяно там близько 18%. Аграрії сіють по замінованих полях, всупереч всьому і хочуть сіяти далі. Не завдяки, а всупереч", — зауважив Кім.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти обстріляли Миколаївську область двічі. Над регіоном вночі вдалося знищити розвідувальний дрон "Мерлін-ВР".