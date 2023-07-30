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На Миколаївщині триває розмінування деокупованих територій: скільки залишилося

30 липня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Розмінування Миколаївської області триває
Вибухотехніки працюють у полі. Фото: ДСНС України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На Миколаївщині тривають роботи з розмінування після деокупації. Від початку цього року у регіоні зареєстровано 36 випадків детонації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області. 

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За інформацією надзвичайників, від небезпечних знахідок було поранено 37 людей, з яких троє — діти. Загинуло, на жаль, семеро. 

"Над розмінуванням територій працюють 58 фахівців ДСНС за допомогою 21 автомобіля. До роботи залучили машини механізованого розмінування MV-4 та MV-10 на дистанційному керуванні. За допомогою MV-4 розміновано територію на площі 17 гектарів", — сказала речниця Головного управління ДСНС України в Миколаївській області Ілляна Пацюк.

Скільки потрібно розмінувати

Наразі обстеженню підлягають близько 288 тисяч гектарів. Вибухотехніки вже перевірили 52 тисячі гектарів, з них 1336 гектарів розміновано.

Станом на сьогодні у Миколаївській області залишається 6 небезпечних ділянок — це Баштанський та Миколаївський райони. 

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже щодня приходить інформація щодо вибухів в аграрному секторі. Все через те, що в регіоні одна з найскладніших, якщо не найскладніша ситуація з замінуванням.

"‎Ще не засіяно там близько 18%. Аграрії сіють по замінованих полях, всупереч всьому і хочуть сіяти далі. Не завдяки, а всупереч"‎, — зауважив Кім.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти обстріляли Миколаївську область двічі. Над регіоном вночі вдалося знищити розвідувальний дрон "Мерлін-ВР".

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