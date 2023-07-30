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На Николаевщине продолжается разминирование деоккупированных территорий: сколько осталось

30 июля 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Разминирование Николаевской области продолжается
Взрывотехники работают в поле. Фото: ГСЧС Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области продолжаются работы по разминированию после деоккупации. С начала этого года в регионе зарегистрировано 36 случаев детонации взрывоопасных предметов.

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

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По информации чрезвычайных ситуаций, от опасных находок были ранены 37 человек, из которых трое — дети. Погибли, к сожалению, семеро.

"Над разминированием территорий работают 58 специалистов ГСЧС с помощью 21 автомобиля. К работе привлекли машины механизированного разминирования MV-4 и MV-10 на дистанционном управлении. С помощью MV-4 разминирована территория на площади 17 гектаров", — сказала представитель Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Ильяна Пацюк.

Сколько нужно разминировать

В настоящее время обследованию подлежат около 288 тысяч гектаров. Взрывотехники уже проверили 52 тысяч гектаров, из них 1336 гектаров разминированы.

По состоянию на сегодняшний день в Николаевской области остается 6 опасных участков — это Баштанский и Николаевский районы.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти каждый день приходит информация о взрывах в аграрном секторе. Все потому, что в регионе одна из самых сложных, если не самая сложная ситуация с заминированием.

"Еще не засеяно там около 18%. Аграрии сеют по заминированным полям, вопреки всему и хотят сеять дальше. Не благодаря, а вопреки", — отметил Ким.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты обстреляли Николаевскую область дважды. Над регионом ночью удалось уничтожить разведывательный дрон "Мерлин-ВР".

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