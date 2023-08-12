Миссия ХАЛО продолжила свою работу в Николаеве

Машина наехала на взрывчатку. Фото: The Halo trust

В Николаеве уже более полугода продолжает свою работу миссия Хало. Эта организация помогает Украине выявлять взрывоопасные предметы и проводит активную просветительскую работу среди жителей города.

Об этом Новини.LIVE узнали на сайте компании The Halo trust.

Читайте также:

По информации волонтеров, после месячного перерыва активисты Хало снова встретились с жителями Николаева. Они провели для взрослых лекцию по определению взрывоопасного предмета. Встреча состоялась в Каштановом сквере.

"Опытные инструкторы рассказали большим и маленьким николаевцам о правилах поведения при нахождении подозрительного объекта. Познакомили присутствующих с главными факторами безопасности при минной угрозе", — говорится в сообщении организации.

Что известно о Хало

Это неправительственная, неполитическая и нерелигиозная организация со штаб-квартирой в Великобритании. Она работает в Украине с 2016 года. Ее представители занимаются очищением территорий от мин и взрывоопасных предметов, учат население правилам безопасного поведения в условиях войны, чтобы сообщества и страны смогли вернуться к нормальной жизни.

Напомним, в Николаевской области продолжаются работы по разминированию после деоккупации. С начала этого года в регионе зарегистрировано 36 случаев детонации взрывоопасных предметов.