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Минная угроза в море: когда начнут разминирование

17 октября 2023 07:45
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Бакума Олена
журналист
Минная угроза в Черном море сохраняется: когда произойдет разминирование украинских территориальных вод
Мина на берегу Черного моря. Фото: Генеральный штаб ВСУ.
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Олена
Бакума Олена
журналист

Сколько сегодня находится мин в Черном море, сказать точно никто не может. Тем более что до сих пор волны выбрасывают взрывоопасные предметы еще со времен Второй мировой войны. Тем временем Украина уже готовится к работам по разминированию.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Российские мины в Черном море сегодня препятствуют свободному судоходству. Неоднократно взрывоопасные предметы прибивало к берегам Румынии, Болгарии, Турции. К тому же, много противодесантных и речных якорных мин попало в море из-за подрыва Каховской ГЭС.

"Чтобы выяснить, какое количество мин находится в море, нужно проводить мониторинговую операцию. Сейчас ее провести невозможно из-за опасности в море. Ведь там до сих пор работает российская авиация, которая наносит огненное поражение по острову Змеиному, не понятно зачем", — акцентирует представитель ВМС.

Разминирование моря

Операции по разминированию, хотя и проводятся военными, но они гуманитарные. Для реализации этой миссии должен соответствовать уровень безопасности. Ведь в противоминных кораблях нет нужного вооружения для защиты от вражеской авиации.

"Уже создан штаб и противоминный дивизион и уже есть корабли в этом дивизионе, они сейчас находятся за пределами Черного моря. Однако они постоянно тренируются. Планируется, что операция по разминированию будет продолжаться в активной фазе около 3-4 месяцев. Впрочем, последствия будем ликвидировать еще достаточно долго", — отметил Дмитрий Плетенчук.

К тому же, недавно в Одесском области в прибрежную зону штормом вынесло очередной морской "подарок" врага — противокорабельную мину. Она была обнаружена на расстоянии километра от берега. Специалисты уничтожили взрывоопасный предмет.

Отметим, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье Черного моря. 

Кроме того, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО в вопросах разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.

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