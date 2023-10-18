РФ продовжує розосереджувати флот у Чорному морі

Кораблі на рейді. Фото: АрміяInform

Станом на 18 жовтня ворог продовжує розосереджувати свій флот у Чорному морі. Наразі більшість кораблів була переміщена у порт Новоросійська, проте частина залишилася у Криму, яка й виходить на бойові чергування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 1 корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні 3 кораблі, серед яких є ракетоносій з 8 "Калібрами" на борту.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 23 судна, з них 3 рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря — 26 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 18 жовтня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що ворог продовжує проявляти активність тактичної авіації у напрямку Зміїного. Таким чином вони намагаються залякати бійців ВМС ЗС України та продемонструвати панівну позицію у повітряному просторі над Чорним морем.