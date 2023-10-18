РФ продолжает рассредоточивать флот в Черном море

Корабли на рейде. Фото: АрмияInform

По состоянию на 18 октября враг продолжает рассредоточивать свой флот в Черном море. Сейчас большинство кораблей было перемещено в порт Новороссийска, однако часть осталась в Крыму, которая и выходит на боевые дежурства.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей;

в Азовском море — 1 корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 3 корабля, среди которых есть ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 23 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 26 судов, из них 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 18 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Таким образом, они пытаются запугать бойцов ВМС ВС Украины и продемонстрировать господствующую позицию в воздушном пространстве над Черным морем.