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РФ продолжает рассредоточивать флот в Черном море: причины

18 октября 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ продолжает рассредоточивать флот в Черном море
Корабли на рейде. Фото: АрмияInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 18 октября враг продолжает рассредоточивать свой флот в Черном море. Сейчас большинство кораблей было перемещено в порт Новороссийска, однако часть осталась в Крыму, которая и выходит на боевые дежурства.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей;
  • в Азовском море — 1 корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве 3 корабля, среди которых есть ракетоноситель с 8 "Калибрами" на борту.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 23 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 26 судов, из них 3 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 18 октября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что враг продолжает проявлять активность тактической авиации в направлении Змеиного. Таким образом, они пытаются запугать бойцов ВМС ВС Украины и продемонстрировать господствующую позицию в воздушном пространстве над Черным морем.

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