Черноморские страны будут защищать функционирование зерновых коридоров

Мина в море. Фото: Укринформ

В Черном море начала работу минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии. Боевые корабли расчищают взрывоопасные предметы по маршруту нового украинского зернового коридора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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По его словам, работы по разминированию начались довольно быстро, всего через 4 дня после подписания соглашения.

Маршрут работы минно-тральной группы в Черном море. Фото: Андрей Клименко

Сколько кораблей работает в море

Один румынский корабль;

шесть болгарских.

Также известно, что позже к ним присоединятся и другие страны.

"Очень хорошо, что не ограничиваются территориальным морем (12-мильная зона, "терводы") Болгарии, но и работают в близлежащей зоне, где как раз проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора", — написал Клименко.

Напомним, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье Черного моря.

Кроме того, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО в вопросах разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.

По состоянию на 19 октября корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 8 единиц. В Средиземном море на дежурстве присутствует ракетоноситель с "Калибрами".