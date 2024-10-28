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Пішов з життя одеський забудовник і мультимільйонер Аднан Ківан

28 жовтня 2024 09:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Помер забудовник Аднан Ківан
Засновник KADORR Group Аднан Ківан. Фото: KADORR Group
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 28 жовтня, помер найбільший арабський інвестор в Україні, засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан. Йому було 62 роки.

Про це повідомили у KADORR Group.

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Що відомо про Аднана Ківана

Аднан Ківан народився у Сирії, згодом закінчив Одесбкеий інститут харчових технологій. У 2000-х роках зайнявся будівельним бізнесом, у 2011 році був зданий в експлуатацію перший житловий комплекс "Перлина". Також відомий як власник ЗМІ, зокрема, одеського "7 каналу" та видання "Kyiv Post". 

У 2021 році "Forbes" оцінив статки Аднана Ківана у 240 млн доларів.

Аднан Ківан займався меценатством і благодійністю. Його коштом, зокрема, був побудований Арабський культурний центр в Одесі. Також він відомий конфліктами з мером Одеси Геннадієм Трухановим. У червні цього року Аднан Ківан виграв суд проти міського голови за позовом про захист честі й гідності.

Нагадаємо, пішов з життя колишній учасник гурту "Воплі Відоплісова" Олексій Мельченко. Раніше ми повідомляли про смерть відомого турецького опозиціонера.

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10:01 Наслідки ударів по Харківщині — постраждало понад 20 людей

09:58 Пішов з життя одеський забудовник і мультимільйонер Аднан Ківан

09:55 Зарплати до 30 тис. грн — ТОП-5 вакансій з бронюванням

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

09:55 На Харківщині жінка чекала окупації РФ — як її покарав суд

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