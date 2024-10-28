Помер забудовник Аднан Ківан

Засновник KADORR Group Аднан Ківан. Фото: KADORR Group

Сьогодні, 28 жовтня, помер найбільший арабський інвестор в Україні, засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан. Йому було 62 роки.

Про це повідомили у KADORR Group.

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Що відомо про Аднана Ківана

Аднан Ківан народився у Сирії, згодом закінчив Одесбкеий інститут харчових технологій. У 2000-х роках зайнявся будівельним бізнесом, у 2011 році був зданий в експлуатацію перший житловий комплекс "Перлина". Також відомий як власник ЗМІ, зокрема, одеського "7 каналу" та видання "Kyiv Post".

У 2021 році "Forbes" оцінив статки Аднана Ківана у 240 млн доларів.

Аднан Ківан займався меценатством і благодійністю. Його коштом, зокрема, був побудований Арабський культурний центр в Одесі. Також він відомий конфліктами з мером Одеси Геннадієм Трухановим. У червні цього року Аднан Ківан виграв суд проти міського голови за позовом про захист честі й гідності.

Нагадаємо, пішов з життя колишній учасник гурту "Воплі Відоплісова" Олексій Мельченко. Раніше ми повідомляли про смерть відомого турецького опозиціонера.