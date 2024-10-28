Умер застройщик Аднан Киван

Основатель KADORR Group Аднан Киван. Фото: KADORR Group

Сегодня, 28 октября, скончался крупнейший арабский инвестор в Украине, основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван. Ему было 62 года.

Об этом сообщили в KADORR Group.

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Что известно об Аднане Киване

Аднан Киван родился в Сирии, впоследствии окончил Одесский институт пищевых технологий. В 2000-х годах занялся строительным бизнесом, в 2011 году был сдан в эксплуатацию первый жилой комплекс "Жемчужина". Также известен как владелец СМИ, в частности одесского "7 канала" и издания "Kyiv Post".

В 2021 году "Forbes" оценил состояние Аднана Кивана в 240 млн долларов.

Аднан Киван занимался меценатством и благотворительностью. За его счет, в частности, был построен Арабский культурный центр в Одессе. Также он известен конфликтами с мэром Одессы Геннадием Трухановым. В июне этого года Аднан Киван выиграл суд против мэра по иску о защите чести и достоинства.

Напомним, ушел из жизни бывший участник группы "Вопли Видоплясова" Алексей Мельченко. Ранее мы сообщали о смерти известного турецкого оппозиционера.