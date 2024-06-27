Суд Одеси задовольнив позов Аднана Ківана проти Труханова: подробиці

Аднан Ківан. Фото: latifundist

Суд Одеси задовольнив позов власника компанії KADORR Аднана Ківана до мера Одеси Геннадія Труханова. Усі твердження, що говорив міський голова про Ківана визнані судом неправдивими та тепер Труханов має особисто їх спростувати.

Про це йдеться у рішенні Київського районного суду Одеси.

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Суть позову

Позов було подано ще у 2022 році, під час медійної війни між сторонами. Тоді Труханов звинуватив Ківана у спробі монополізувати одеський ринок будівництва і засудив подарунок у вигляді пентхаусу тодішньому губернатору Михайлу Саакашвілі. Ківан вимагав визнати цю інформацію недостовірною та такою, що порочить його честь, гідність і ділову репутацію.

"В Одесі йде постійна боротьба. Один із тих, хто хотів монополізувати ринок будівництва — Аднан Ківан, він завжди за це боровся. Ви бачите це по напису KADORR: замість 15 тис. кв. м. побудовано 45 тис. кв. м., і Саакашвілі підписав документи про виділення цієї ділянки, будучи губернатором Одеської області. Після цього, як тільки побудували будинок, у пентхаусі він (Михайло Саакашвілі. — Ред.) відзначив своє новосілля і показав це на всю країну", — заявляв Геннадій Труханов.

Рішення суду

Суддя Олена Васильків визнала твердження міського голови Одеси неправдивими і зобов’язала його спростувати їх не пізніше ніж через п'ять днів після набуття рішенням законної сили. Окрім того, Труханов має сплатити судовий збір у розмірі 1816 гривень і покрити витрати на експертизу в розмірі 13,6 тисяч гривень.

Суд задовольнив позов. Фото: скриншот

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