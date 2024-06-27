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Ківан виграв суд проти Труханова за позовом про захист честі та гідності

27 червня 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Суд Одеси задовольнив позов Аднана Ківана проти Труханова: подробиці
Аднан Ківан. Фото: latifundist
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Суд Одеси задовольнив позов власника компанії KADORR Аднана Ківана до мера Одеси Геннадія Труханова. Усі твердження, що говорив міський голова про Ківана визнані судом неправдивими та тепер Труханов має особисто їх спростувати.

Про це йдеться у рішенні Київського районного суду Одеси.

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Суть позову

Позов було подано ще у 2022 році, під час медійної війни між сторонами. Тоді Труханов звинуватив Ківана у спробі монополізувати одеський ринок будівництва і засудив подарунок у вигляді пентхаусу тодішньому губернатору Михайлу Саакашвілі. Ківан вимагав визнати цю інформацію недостовірною та такою, що порочить його честь, гідність і ділову репутацію.

"В Одесі йде постійна боротьба. Один із тих, хто хотів монополізувати ринок будівництва — Аднан Ківан, він завжди за це боровся. Ви бачите це по напису KADORR: замість 15 тис. кв. м. побудовано 45 тис. кв. м., і Саакашвілі підписав документи про виділення цієї ділянки, будучи губернатором Одеської області. Після цього, як тільки побудували будинок, у пентхаусі він (Михайло Саакашвілі. — Ред.) відзначив своє новосілля і показав це на всю країну", — заявляв Геннадій Труханов.

Рішення суду

Суддя Олена Васильків визнала твердження  міського голови Одеси неправдивими і зобов’язала його спростувати їх не пізніше ніж через п'ять днів після набуття рішенням законної сили. Окрім того, Труханов має сплатити судовий збір у розмірі 1816 гривень і покрити витрати на експертизу в розмірі 13,6 тисяч гривень.

Позов Ківана проти Труханова
Суд задовольнив позов. Фото: скриншот

Судові справи на Одещині

Ми писали, що Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони "Південь", який змушував бійців будувати для нього маєток. За даними ЗМІ, йдеться про Станіслава Ярмолу, якому призначили заставу у 2 млн грн.

Також ми повідомляли, що компанії "Ростдорстрой" за рішенням суду відмовлено у розблокуванні підряду для ремонту та стабілізації аварійної дамби Хаджибейського лиману. Роботи були оцінені у понад 60 млн грн.

Одеса
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