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Киван выиграл суд против Труханова по иску о защите чести и достоинства

27 июня 2024 16:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Суд Одессы удовлетворил иск Аднана Кивана против Труханова: подробности
Аднан Киван. Фото: latifundist
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Суд Одессы удовлетворил иск владельца компании KADORR Аднана Кивана к мэру Одессы Геннадию Труханову. Все утверждения, которые говорил городской голова о Киване, признаны судом ложными и теперь Труханов должен лично их опровергнуть.

Об этом говорится в решении Киевского районного суда Одессы.

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Суть иска

Иск был подан еще в 2022 году во время медийной войны между сторонами. Тогда Труханов обвинил Кивана в попытке монополизировать одесский рынок строительства и осудил подарок в виде пентхауса тогдашнему губернатору Михаилу Саакашвили. Киван требовал признать эту информацию недостоверной и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию.

"В Одессе идет постоянная борьба. Один из тех, кто хотел монополизировать рынок строительства — Аднан Киван, он всегда за это боролся. Вы видите это по надписи KADORR: вместо 15 тыс. кв. м построено 45 тыс. кв. м., и Саакашвили подписал документы о выделении этого участка, являясь губернатором Одесской области. После этого, как только построили дом, в пентхаусе он (Михаил Саакашвили. — Ред.) отметил свое новоселье и показал это на всю страну" , — заявлял Геннадий Труханов.

Решение суда

Судья Елена Васильков признала утверждение городского головы Одессы ложными и обязала его опровергнуть их не позднее чем через пять дней после вступления решения в законную силу. Кроме того, Труханов должен оплатить судебный сбор в размере 1816 гривен и покрыть расходы на экспертизу в размере 13,6 тысячи гривен.

Иск Кивана против Труханова
Суд удовлетворил иск. Фото: скриншот

Судебные дела в Одесской области

Мы писали, что Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему силами территориальной обороны "Юг", который заставлял бойцов строить для него имение. По данным СМИ, речь идет о Станиславе Ярмоле, которому назначили залог в 2 млн грн.

Также мы сообщали, что компании "Ростдорстрой" по решению суда отказано в разблокировании подряда по ремонту и стабилизации аварийной дамбы Хаджибейского лимана. Работы были оценены более чем в 60 млн грн.

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