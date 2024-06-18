Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Запобіжний захід для командувача ТрО "Південь" — що обрав суд arrow

Запобіжний захід для командувача ТрО "Південь" — що обрав суд

18 червня 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Суд обрав запобіжний захід командувачу сил ТрО "Південь": деталі
Командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" назначили заставу. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони "Південь" , який змушував бійців будувати для нього маєток. За даними ЗМІ, йдеться про Станіслава Ярмолу, якому призначили заставу у 2 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Державного Бюро розслідувань

Читайте також:

Оскарження рішення суду

Прокуратура не погоджується з цим рішенням і готує апеляцію. Адже сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Сума застави також у позові була вищою —  у 5 млн грн.

У чому звинувачується

Командувач регіонального управління ТрО "Південь" залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Понад рік вони працювали "будівельниками" на свого начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. 

Що загрожує

Командувача підозрюють у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Наразі Ярмолі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. 

Ми писали, що посадовець однієї з військових частин Одещини майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок. Своїм будівництвом чоловік завдав збитків державі на суму майже два мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Києві Євгена Борисова, колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це сталося після того, як за нього була внесена застава у розмірі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

суд
в'язниця
Новини Одеси
ТРО
злочин
Одеса
будівництво
застава
Одеська область
правосуддя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор