Суд обрав запобіжний захід командувачу сил ТрО "Південь": деталі

Командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" назначили заставу. Фото: ДБР

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони "Південь" , який змушував бійців будувати для нього маєток. За даними ЗМІ, йдеться про Станіслава Ярмолу, якому призначили заставу у 2 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Державного Бюро розслідувань.

Читайте також:

Оскарження рішення суду

Прокуратура не погоджується з цим рішенням і готує апеляцію. Адже сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Сума застави також у позові була вищою — у 5 млн грн.

У чому звинувачується

Командувач регіонального управління ТрО "Південь" залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Понад рік вони працювали "будівельниками" на свого начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Що загрожує

Командувача підозрюють у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Наразі Ярмолі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Ми писали, що посадовець однієї з військових частин Одещини майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок. Своїм будівництвом чоловік завдав збитків державі на суму майже два мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Києві Євгена Борисова, колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це сталося після того, як за нього була внесена застава у розмірі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.