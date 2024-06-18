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Мера пресечения для командующего ТрО "Юг" — что избрал суд

18 июня 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Суд избрал меру пресечения командующему сил ТрО "Юг": детали
Командующему регионального управления сил территориальной обороны "Юг" назначили залог. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему силами территориальной обороны "Юг", который заставлял бойцов строить для него имение. По данным СМИ, речь идет о Станиславе Ярмоле, которому назначили залог в 2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Бюро расследований.

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Обжалование решения суда

Прокуратура не согласна с этим решением и готовит апелляцию. Ведь сторона обвинения просила суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Сумма залога также в иске была выше — в 5 млн грн.

В чем обвиняется

Командующий региональным управлением ТрО "Юг" привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Больше года они работали "строителями" на своего начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Что угрожает

Командующего подозревают в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время Ярмоле грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Мы писали, что чиновник одной из воинских частей Одесчины почти год заставлял подчиненных строить частный дом. Своим строительством мужчина нанес ущерб государству на сумму почти два миллиона гривен.

Также мы сообщали, что работники Государственного бюро расследований (ДБР) задержали в Киеве Евгения Борисова, бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это произошло после того, как за него был внесен залог в размере 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.

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