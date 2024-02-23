Недобудував маєток для тещі — на Одещині викрили посадовця

Недобудований маєток посадовця. Фото: Державне бюро розслідувань.

Посадовець однієї з військових частин Одещини майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок. Своїм будівництвом чоловік завдав збитків державі на суму майже два мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Деталі справи

У серпні 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям будувати маєток для його тещі під Одесою. Роботи з будівництва воїни виконували замість оборони та захисту України. Проте поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата як військовим. Таким чином, державі завдано збитків на суму майже два мільйони гривень.

Яке покарання загрожує

Заступник командира обвинувачується у зловживанні службовим становищем, перевищенні службових повноважень, привласненні та розтраті майна. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили правоохоронницю, яка нарахувала зарплатню підлеглій, що майже не з'являлась на роботі. Таким чином, працівниця отримала один мільйон гривень.

Також ми писали, що співробітник правоохоронних органів привласнив машину з майданчика арештованих автомобілів. Зловмисник замінив номерні знаки і користувався транспортом за власних потреб.