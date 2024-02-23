Недостроил имение для тещи — в Одесской области разоблачили чиновника

Недостроенное имение должностного лица. Фото: Государственное бюро расследований.

Чиновник одной из воинских частей Одесчины почти год заставлял подчиненных строить частный дом. Своим строительством мужчина нанес ущерб государству на сумму почти два миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Детали дела

В августе 2022 года заместитель командира воинской части дал указание бойцам строить имение для его тещи под Одессой. Работы по строительству воины выполняли вместо обороны и защиты Украины. Однако пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата, как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму почти два миллиона гривен.

Какое наказание грозит

Заместитель командира обвиняется в злоупотреблении служебным положением, превышении служебных полномочий, присвоении и растрате имущества. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, работники ГБР разоблачили правоохранительницу, которая насчитала зарплату подчиненной, которая почти не появлялась на работе. Таким образом, работница получила один миллион гривен.

Также мы писали, что сотрудник правоохранительных органов присвоил машину с площадки арестованных автомобилей. Злоумышленник заменил номерные знаки и пользовался транспортом для собственных нужд.