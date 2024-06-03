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Змушував підлеглих будувати його маєток — на Одещині викрили командувача

3 червня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині командувач змушував бійців будувати йому маєток
Затримання командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь". Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині спецслужбовці викрили командувача регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати свій приватний будинок. За даними ЗМІ, йдеться про Станіслава Ярмолу, який може провести за ґратами до 12 років. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Недобудований маєток командувача. Фото: ДБР

Деталі злочину

Командувач регіонального управління ТРО "Південь" залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Понад рік вони працювали "будівельниками" на свого начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. 

Станіслав Ярмола змушував підлеглих будувати йому маєток
Станіслав Ярмола. Фото: з відкритих джерел

Що загрожує

Командувача підозрюють у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Наразі Ярмолі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. 

Інші злочини в Одеській області

Ми писали, що посадовець однієї з військових частин Одещини майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок. Своїм будівництвом чоловік завдав збитків державі на суму майже два мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Києві Євгена Борисова, колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це сталося після того, як за нього була внесена застава у розмірі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

ДБР
злочин
Одеса
Кримінал
військовослужбовці
забудова
Одеська область
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