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Заставлял подчиненных строить его имение — в Одесской области разоблачили командующего

3 июня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области командующий заставлял бойцов строить ему имение
Задержание командующего региональным управлением сил территориальной обороны "Юг". Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области спецслужбы разоблачили командующего региональным управлением сил территориальной обороны "Юг", который заставлял подчиненных строить свой частный дом. По данным СМИ, речь идет о Станиславе Ярмоле, который может провести за решеткой до 12 лет.

Об этом сообщает прессслужба ГБР.

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Недостроенное имение командующего. Фото: ГБР

Детали преступления

Командующий региональным управлением ТРО "Юг" привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Более года они работали "строителями" на своего начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Станислав Ярмола заставлял подчиненных строить ему имение
Станислав Ермола. Фото: из открытых источников

Что угрожает

Командующего подозревают в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время Ярмоле грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Другие преступления в Одесской области

Мы писали, что должностное лицо одной из воинских частей Одесщины почти год заставляло подчиненных строить частный дом. Своим строительством мужчина нанес ущерб государству на сумму почти два миллиона гривен.

Также мы сообщали, что работники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Киеве Евгения Борисова, бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это произошло после того, как за него был внесен залог в размере 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.

ГБР
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