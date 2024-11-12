Помер багаторічний глава одеських католиків Бернацький

Епископ Броніслав Бернацький. Фото: RISU

У вівторок, 12 листопада, після важкої хвороби помер єпископ Броніслав Бернацький. Він протягом вісімнадцяти років очолював католицьку церкву в Одесі. Єпископу було 80 років.

Про це повідомило католицьке видання CREDO.

Читайте також:

За даними видання, єпископ Броніслав Бернацький перебував у реанімації. Похоронні урочистості відбудуться в Одесі у суботу, 16 листопада, о 10:00 у соборі Успіння Пресвятої Діви Марії на вулиці Європейській. Поховають священнослужителя у його рідному селі Мурафа у Вінницькій області.

Що відомо про Броніслава Бернацького

Броніслав Бернацький став священником у 1972 році. Тривалий час він служив у храмі міста Бар на Вінниччині, згодом у рідному селі. З 2002 по 2020 роки Броніслав Бернацький очолював Одесько-Сімферопольську дієцезію Римської католицької церкви з центром в Одесі. Під його керівництвом у місті відновили собор на вулиці Катерининській (тепер Європейська), який за радянських часів був перетворений на спортзал.

Нагадаємо, в Одесі пішов з життя забудовник і мільйонер Аднан Ківан. Також ми повідомляли про смерть відомого боксера В'ячеслава Узелкова.