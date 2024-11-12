Умер многолетний глава одесских католиков Бернацкий

Епископ Бронислав Бернацкий. Фото: RISU

Во вторник, 12 ноября, после тяжелой болезни скончался епископ Бронислав Бернацкий. Он в течение восемнадцати лет возглавлял католическую церковь в Одессе. Епископу было 80 лет.

Об этом сообщило католическое издание CREDO.

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По данным издания, епископ Бронислав Бернацкий находился в реанимации. Похоронные торжества пройдут в Одессе в субботу, 16 ноября, в 10:00 в соборе Успения Пресвятой Девы Марии на улице Европейской. Похоронят священнослужителя в его родном селе Мурафа Винницкой области.

Что известно о Брониславе Бернацком

Бронислав Бернацкий стал священником в 1972 году. Долгое время он служил в храме города Бар Винницкой области, впоследствии в родном селе. С 2002 по 2020 годы Бронислав Бернацкий возглавлял Одесско-Симферопольскую епархию Римской католической церкви с центром в Одессе. Под его руководством в городе восстановили собор на улице Екатерининской (теперь Европейская), который в советское время был превращен в спортзал.

Напомним, в Одессе ушел из жизни застройщик и миллионер Аднан Киван. Также мы сообщали о смерти известного боксера Вячеслава Узелкова.