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Пішов з життя відомий одеський джентельмен Олександр Теплицький

2 квітня 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Пішов з життя відомий одеський джентельмен Олександр Теплицький
Олександр Теплицький. Фото: Євген Женін
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У понеділок, 1 квітня, помер член команди КВК "Одеські джентльмени" Олександр Теплицький.  Актор пішов життя у рідному місті Одеса, яке безмежно цінував.

Про це  повідомляють близькі гумориста на своїх сторінках у соцмережах.

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"Він неймовірно пишався тим, що він одесит і тим, що з ним були дружні феноменально талановиті одесити", — йдеться в одному з повідомлень.

 Спогади друзів про Олександра Теплицького 

Олександр Теплицький був одним з учасників "Одеських джентельменів". Їхня команда КВК  — чемпіони Вищої ліги, володарі першого Літнього кубка КВК у 1994 році. 

Друзі згадують гумориста як "ходячого антидепресанта", який дуже часто розказував смішні історії та залишався позитивним попри будь-які обставини.

"Кожен рік пізно ввечері ми телефонували один одному та Саня видавав свої фірмові вислови. Він неодмінно випереджаюв їх кокетливою фразою: "Ну, ти ж знаєш, я не літератор, у мене диплом сантехніка"", — пише про свого товариша український кінокритик Євген Женін.

Втрати "Одеських джентельменів"

Це друга смерть у команді за останні дві доби. 31 березня пішов з життя Святослав Пелишенко, капітан команди "джентельменів". 

"Він раз і назавжди запам'ятався як Сер Капітан наших уславлених чемпіонів-учасників КВК. Залишаються десятки років нашої дружби, зустрічі в компаніях та спільна робота в кіно. Залишається пам'ять", — йдеться у повідомленні його близьких. 

Раніше ми повідомляли, що 14 лютого в Одесі помер видатний театральний діяч Віктор Андрійович Раду. Його життя перервалося через зупинку серця у віці 67 років.

Також ми писали, що 23 січня Одеса прощалася з ще однією зіркою, драматургом, музикантом та з актором Євгеном Хаїтом. Артист помер від зупинки серця у віці 61 року. В останню путь провести прийшли його друзі, знайомі та шанувальники творчості.

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