Ушел из жизни известный одесский джентельмен Александр Теплицкий

Александр Теплицкий. Фото: Евгений Женин

В понедельник, 1 апреля, скончался член команды КВН " Одесские джентльмены " Александр Теплицкий. Актер ушел из жизни в родном городе Одесса, который безгранично ценил.

Об этом сообщают близкие юмористы на своих страницах в соцсетях.

Читайте также:

"Он невероятно гордился тем, что он одессит и тем, что с ним были дружны феноменально талантливые одесситы" , — говорится в одном из сообщений.

Воспоминания друзей об Александре Теплицком

Александр Теплицкий был одним из участников "Одесских джентльменов". Их команда КВН – чемпионы Высшей лиги, обладатели первого Летнего кубка КВН в 1994 году.

Друзья вспоминают юмориста как "ходящего антидепрессанта", который очень часто рассказывал смешные истории и оставался положительным при любых обстоятельствах.

"Каждый год поздно вечером мы звонили по телефону друг другу и Саня издавал свои фирменные изречения. Он непременно опережал их кокетливой фразой: "Ну, ты же знаешь, я не литератор, у меня диплом сантехника"" , — пишет о своем товарище украинский кинокритик Евгений Женин .

Потери "Одесских джентльменов"

Это вторая смерть в команде за последние двое суток. 31 марта ушел из жизни Святослав Пелишенко, капитан команды "Джентельмен".

"Он раз и навсегда запомнился как Сэр Капитан наших прославленных чемпионов-участников КВН. Остаются десятки лет нашей дружбы, встречи в компаниях и совместная работа в кино. Остается память" , — говорится в сообщении его близких.

Ранее мы сообщали, что 14 февраля в Одессе скончался видный театральный деятель Виктор Андреевич Раду. Его жизнь прервалась из-за остановки сердца в возрасте 67 лет.

Также мы писали, что 23 января Одесса прощалась с еще одной звездой, драматургом, музыкантом и актером Евгением Хаитом. Артист скончался от остановки сердца в возрасте 61 года. В последний путь провести пришли его друзья, знакомые и почитатели творчества.