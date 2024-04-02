Ушел из жизни известный одесский джентельмен Александр Теплицкий
В понедельник, 1 апреля, скончался член команды КВН " Одесские джентльмены " Александр Теплицкий. Актер ушел из жизни в родном городе Одесса, который безгранично ценил.
Об этом сообщают близкие юмористы на своих страницах в соцсетях.
"Он невероятно гордился тем, что он одессит и тем, что с ним были дружны феноменально талантливые одесситы" , — говорится в одном из сообщений.
Воспоминания друзей об Александре Теплицком
Александр Теплицкий был одним из участников "Одесских джентльменов". Их команда КВН – чемпионы Высшей лиги, обладатели первого Летнего кубка КВН в 1994 году.
Друзья вспоминают юмориста как "ходящего антидепрессанта", который очень часто рассказывал смешные истории и оставался положительным при любых обстоятельствах.
"Каждый год поздно вечером мы звонили по телефону друг другу и Саня издавал свои фирменные изречения. Он непременно опережал их кокетливой фразой: "Ну, ты же знаешь, я не литератор, у меня диплом сантехника"" , — пишет о своем товарище украинский кинокритик Евгений Женин .
Потери "Одесских джентльменов"
Это вторая смерть в команде за последние двое суток. 31 марта ушел из жизни Святослав Пелишенко, капитан команды "Джентельмен".
"Он раз и навсегда запомнился как Сэр Капитан наших прославленных чемпионов-участников КВН. Остаются десятки лет нашей дружбы, встречи в компаниях и совместная работа в кино. Остается память" , — говорится в сообщении его близких.
Ранее мы сообщали, что 14 февраля в Одессе скончался видный театральный деятель Виктор Андреевич Раду. Его жизнь прервалась из-за остановки сердца в возрасте 67 лет.
Также мы писали, что 23 января Одесса прощалась с еще одной звездой, драматургом, музыкантом и актером Евгением Хаитом. Артист скончался от остановки сердца в возрасте 61 года. В последний путь провести пришли его друзья, знакомые и почитатели творчества.
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