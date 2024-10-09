Помер одеський художник Сергій Ільїн

Художник Сергій Ільїн. Фото: Всесвітній клуб одеситів

В Одесі помер художник Сергій Ільїн. Його роботи виставлялися у багатьох містах України та Європи. Понад пів століття він пропрацював у одеському Музеї західного та східного мистецтва.

Про це повідомили у пресслужбі музею.

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"Його внесок у розвиток нашого музею неможливо переоцінити. Мудрість, доброта та щирість, неповторне почуття гумору та безмежні знання Сергія Михайловича завжди супроводжували нас у повсякденній роботі", — йдеться у повідомленні.

Прощання з Сергієм Ільїним відбудеться у пʼятницю, 11 жовтня, о 13:00 в Одеському музеї західного і східного мистецтва (Пушкінська,9).

Що відомо про художника

Сергій Ільїн народився у 1949 році. Він закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. З 1966 року працював старшим науковим співробітником Музею західного і східного мистецтва. Його творчості притаманні органічна умовність малюнку, деформація форм і об’ємів, метафізичні акценти. Персональні виставки Сергія Ільїна проходили в Одесі, Києві, Антверпені і Потсдамі.

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