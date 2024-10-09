Умер одесский художник Сергей Ильин

Художник Сергей Ильин. Фото: Всемирный клуб одесситов

В Одессе скончался художник Сергей Ильин. Его работы выставлялись во многих городах Украины и Европы. Более полувека он проработал в одесском Музее западного и восточного искусства.

Об этом сообщили в пресс-службе музея.

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"Его вклад в развитие нашего музея невозможно переоценить. Мудрость, доброта и искренность, неповторимое чувство юмора и безграничные знания Сергея Михайловича всегда сопровождали нас в повседневной работе", — говорится в сообщении.

Прощание с Сергеем Ильиным состоится в пятницу, 11 октября, в 13.00 в Одесском музее западного и восточного искусства (Пушкинская, 9).

Что известно о художнике

Сергей Ильин родился в 1949 году. Он окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. С 1966 года работал старшим научным сотрудником Музея западного и восточного искусства. Его творчеству присущи органическая условность рисунка, деформация форм и объемов, метафизические акценты. Персональные выставки Сергея Ильина проходили в Одессе, Киеве, Антверпене и Потсдаме.

Напомним, ушел из жизни выдающийся актер и режиссер Валерий Бассель, ставший легендой театральной Одессы.

Также на Закарпатье в ДТП погиб народный артист Украины Богдан Сташкив.