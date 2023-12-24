Після хакерської атаки суд в Одесі закупить комп’ютерів на півтора мільйона

Комп'ютери. Ілюстративне фото. Фото: УНІАН

Господарський суд Одеської області закупляє комп'ютери у розібраному стані на понад півтора мільйона гривень. Всього планують придбати 74 пристрої.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що відомо про тендер

Відомо, що закупівлю провели 22 грудня без використання електронної системи, тобто без аукціону. Договір уклали з ТОВ "НЕОЛОДЖИК". Загальна сума — 1 653 589 грн. Підставою для подачі тендеру вказана хакерська атака, проведена 30 листопада 2023 року на Господарський суд Одеської області. Правоохоронці визначили, що метою атаки був доступ до даних судочинства. Фахівці сектору адміністрування оновили програмне та антивірусне забезпечення на серверах суда та хотіли провести оновлення всіх клієнтських терміналів. Але виявилося, що "більша частина" техніки не в змозі підтримувати операційну систему Windows 10. З метою оновлення клієнтських терміналів і було подано зазначений тендер. За результатами надійшла лише одна пропозиція, яка була відхилена через невідповідність трьом пунктам. Після чого, замовник змінив умови закупівлі на прямий договір з постачальником.

Технічні характеристики. Фото: скриншот

Відхилення пропозиції

Зазначимо, що у відмові на першу тендерну пропозицію замовник посилається на 3 пункти:

з моменту випуску процесора пройшло більше 2-ох років (дата початку випуску вказаного в пропозиції AMD Ryzen 5 4600G - липень 2020 року)

ОЗУ 2666 МГц замість 3000 МГц

відсутність інтерфейсу HDMI у моніторів.

Додамо, що зазначені невідповідності слабко корелюють з причинами подачі тендера, оскільки перехід на операційну систему Windows 10 не вимагає такого педантичного підбору компонентів, а вказані позиції сумісні й з більш сучасною і надійною ОС Windows 11.

З підсумкової суми тендеру ми можемо вирахувати, що на один комп'ютер закладена сума близько 22 000 грн. За цю суму та з подібними тендерними умовами комплектацією в роздрібних мережах доступні пропозиції від українського збирача моноблоків. Гуртове постачання подібних виробів обходиться зазвичай дешевше, крім того, знижується ризик страхових випадків, оскільки мати один гарантійний договір на 74 пристрої вигідніше, ніж 74 комплекти гарантійних зобов'язань на окремі комплектуючі.

Нагадаємо, в Одеській мерії задумали купити ноутбуків і моноблоків на шість з половиною мільйонів гривень. Всього планують придбати двісті пристроїв.