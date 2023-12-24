После хакерской атаки суд в Одессе закупит компьютеров на полтора миллиона

Компьютеры. Иллюстративная фотография. Фото: УНИАН

Хозяйственный суд Одесской области закупает компьютеры в разобранном состоянии более чем на полтора миллиона гривен. Всего планируют приобрести 74 устройства.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что известно о тендере

Известно, что закупка была проведена 22 декабря без использования электронной системы, то есть без аукциона. Договор заключили с ООО "НЕОЛОДЖИК". Общая сумма — 1 653 589 грн. Основанием для подачи тендера указана хакерская атака, проведенная 30 ноября 2023 года на Хозяйственный суд Одесской области. Правоохранители определили, что целью атаки был доступ к данным судопроизводства. Специалисты сектора администрирования обновили программное и антивирусное обеспечение на серверах суда и хотели обновить все клиентские терминалы. Но оказалось, что "большая часть" техники не в состоянии поддерживать операционную систему Windows 10. В целях обновления клиентских терминалов и был подан указанный тендер. По результатам поступило лишь одно предложение, которое было отклонено из-за несоответствия трем пунктам. После чего заказчик изменил условия закупки на прямой договор с поставщиком.

Технические характеристики. Фото: скриншот

Отклонение предложения

Отметим, что в отказе на первое тендерное предложение заказчик ссылается на 3 пункта:

с момента выпуска процессора прошло более двух лет (дата начала выпуска указанного в предложении AMD Ryzen 5 4600G — июль 2020 года)

ОЗУ 2666 МГц вместо 3000 МГц

отсутствие интерфейса HDMI у мониторов.

Добавим, что указанные несоответствия слабо коррелируют с причинами подачи тендера, поскольку переход на операционную систему Windows 10 не требует столь щепетильного подбора компонентов, а указанные позиции совместимы и с более современной и надежной ОС Windows 11.

Из итоговой суммы тендера можно вычислить, что на один компьютер заложена сумма около 22 000 грн. За эту сумму и с аналогичными тендерными условиями комплектации в розничных сетях доступны предложения от украинского сборщика моноблоков. Оптовая поставка подобных изделий обходится обычно дешевле, кроме того, снижается риск страховых случаев, поскольку иметь один гарантийный договор на 74 устройства удобнее, чем 74 комплекта гарантийных обязательств на отдельные комплектующие.

Напомним, в Одесской мэрии задумали купить ноутбуки и моноблоки на шесть с половиной миллионов гривен. Всего планируют приобрести двести устройств.