Пожежа в Одесі вночі 23 липня

Після обстрілу в Одесі сталася пожежа. 20 липня. Фото: ДСНС Одеської області

Вночі після ворожої атаки в Одесі сталася пожежа. Це стало наслідком ворожої атаки з повітря.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Моніторингові канали повідомили, що близко 1:30 в Одесі зайнялася пожежа. За даними журналістів "Суспільного", її видно в одному з районів Одеси.

Це стало наслідком врожої атаки по регіону. Вибухи почали лунати у місті близько першої години ночі.

Противник атакував Одесу комбінованою зброєю.

Кримські пабліки наввипередки постили відео пусків ракет з Севастополя по Одесі.

Нагадаємо,