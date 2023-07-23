Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Після обстрілу в Одесі зайнялась пожежа arrow

Після обстрілу в Одесі зайнялась пожежа

23 липня 2023 01:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пожежа в Одесі вночі 23 липня
Після обстрілу в Одесі сталася пожежа. 20 липня. Фото: ДСНС Одеської області
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі після ворожої атаки в Одесі сталася пожежа. Це стало наслідком ворожої атаки з повітря. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Пожежа в Одесі вночі 23 липня

Моніторингові канали повідомили, що близко 1:30 в Одесі зайнялася пожежа. За даними журналістів "Суспільного", її видно в одному з районів Одеси.

Це стало наслідком врожої атаки по регіону. Вибухи почали лунати у місті близько першої години ночі.

Противник атакував Одесу комбінованою зброєю.

Кримські пабліки наввипередки постили відео пусків ракет з Севастополя по Одесі.

Нагадаємо,

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз