Після обстрілу в Одесі зайнялась пожежа
23 липня 2023 01:29
Після обстрілу в Одесі сталася пожежа. 20 липня. Фото: ДСНС Одеської області
Вночі після ворожої атаки в Одесі сталася пожежа. Це стало наслідком ворожої атаки з повітря.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Пожежа в Одесі вночі 23 липня
Моніторингові канали повідомили, що близко 1:30 в Одесі зайнялася пожежа. За даними журналістів "Суспільного", її видно в одному з районів Одеси.
Це стало наслідком врожої атаки по регіону. Вибухи почали лунати у місті близько першої години ночі.
Противник атакував Одесу комбінованою зброєю.
Кримські пабліки наввипередки постили відео пусків ракет з Севастополя по Одесі.
Нагадаємо,