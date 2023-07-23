Пожар в Одессе ночью 23 июля

После обстрела в Одессе произошел пожар. 20 июля. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью после вражеской атаки в Одессе произошел пожар. Это явилось следствием вражеской атаки с воздуха. Мы собрали всю информацию на данный момент.

О пожаре в Одессе сообщают мониторинговые каналы.

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Мониторинговые каналы сообщили, что около 1:30 в Одессе загорелся пожар. По данным журналистов "Суспільного", он виден в одном из районов Одессы.

Это явилось следствием вражеской атаки по региону. Взрывы начали раздаваться в городе около часа ночи.

Противник атаковал Одессу комбинированным оружием.

Также крымские паблики наперегонки постили видео пусков ракет из Севастополя по Одессе.

Напомним, по региону враг ударил крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс".

Напомним, на боевом рейде в Черном море находится 10 вражеских кораблей, среди которых есть и большие десантные. Однако ракетоносители остались в бухтах временно оккупированного Севастополя.

Мы писали, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день. Об этом рассказал заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.