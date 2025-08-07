Відео
Після вироку суду мешканка Одещини вирішила піти до армії

Після вироку суду мешканка Одещини вирішила піти до армії

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 12:38
Після вироку за вбивство жителька Одещини вирішила підписати контракт із ЗСУ
Жінка на службі. Фото ілюстративне: donpatriot

Жінку з Одещини засудили на 7 років ув'язнення за побиття співмешканця, яке призвело до його смерті. Однак на суді вона розкаялася та заявила, що бажає підписати контракт зі Збройними силами.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Подробиці справи

Під час спільного розпивання алкоголю зі знайомими, уродженка села Балкове посварилася зі своїм співмешканцем. Обурена вимогою залишити його житло і відмовою прийняти її допомогу у догляді за матір’ю, обвинувачена вдарила чоловіка кулаком в обличчя. Коли той упав, побила ногами та пішла геть. Потерпілий знепритомнів, а швидку та поліцію викликали лише через кілька днів.

Унаслідок тяжкої черепно-мозкової травми через 11 днів потерпілий помер у лікарні.

Що вирішив суд

Жінку було визнано винною в завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Але в суді вона повідомила про намір укласти контракт на проходження військової служби.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про офіцера, якого судили за хабар. А також про документи для звільнення із ЗСУ.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
