После приговора за убийство жительница Одесской области решила подписать контракт с ВСУ

Женщину из Одесской области осудили на 7 лет заключения за избиение сожителя, которое привело к его смерти. Однако на суде она раскаялась и заявила, что желает подписать контракт с Вооруженными силами.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
Во время совместного распития алкоголя со знакомыми, уроженка села Балково поссорилась со своим сожителем. Возмущенная требованием покинуть его жилье и отказом принять ее помощь в уходе за матерью, обвиняемая ударила мужчину кулаком в лицо. Когда тот упал, избила ногами и ушла. Пострадавший потерял сознание, а скорую и полицию вызвали только через несколько дней.
В результате тяжелой черепно-мозговой травмы через 11 дней потерпевший скончался в больнице.
Что решил суд
Женщина была признана виновной в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Но в суде она сообщила о намерении заключить контракт на прохождение воинской службы.
