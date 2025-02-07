Які питання поставили б одесити міністрам

Одесити на морі годують чайок. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

На третій рік війни в українців накопичилося багато питань, на які вони хотіли б одержати вичерпні відповіді. Це й не дивно, адже ситуація в країні нестабільна, інформації надходить мало. Що ж цікавить найбільше одеситів?

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, що саме запитали б одесити у міністрів, якби мали таку можливість.

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Очікувано, перше питання, яке цікавить людей, — коли настане омріяний мир та спокій. В умовах війни саме це стає пріоритетом для кожного. Адже від цього залежить не лише майбутнє країни, а й життя кожної родини. Пані Олена виокремила для себе два питання, які, на її думку, повинні бути пріоритетними.

"Чи будемо жити добре? Чи буде мир ? Це найголовніше, а потім вже до усіх інших питань дійшли б. Найголовніше в першу чергу це мир", — каже Олена.

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE

Схоже питання поставила б і пані Марія. Наголошуючи, що саме завершення війни має бути головним для влади.

"Чи закінчиться війна? Чи почнуть вони, нарешті, вирішувати це питання, крім інших. Я вважаю що це найголовніше питання", — додала Марія.

Марина з питанням міністрам. Фото: Новини.LIVE

Гроші та корупція

Не менше одеситів хвилює питання розподілу коштів і корупції. Галина поцікавилась б у влади, чому панує така безвідповідальність. Натякаючи на те, що сьогодні всі, хто при владі, служать не своїй державі і народу, а роблять все заради власних інтересів.

"Чому така безвідповідальність перед справою, якій вони служать? Служать не своїй вітчизні, а своїй кишені", — ділиться Галина.

Галина з питанням міністрам. Фото: Новини.LIVE

Підтримала цю думку й пані Лариса. Вона зазначила що, на її погляд, краще було б розпустити всю Верховну Раду задля порядку.

"Куди діваються гроші? Куди ви діваєте всі кошти? Гнати їх всіх треба, всю Верховну Раду", — каже Лариса.

Лариса з питанням міністрам. Фото: Новини.LIVE

Ще одним важливим питанням став добробут одеситів. Клавдія Дмитрівна наголосила, що її питання до міністрів стосувалося б саме захисту громадян. А ще прозорого використання державних ресурсів

"Напевно, питання, пов'язане з людьми, про нашу безпеку, менше розкрадання грошей, більше вкладати в оборону. Щоб була людяність, а оскільки думають тільки про свої кишені, нічого доброго чекати не можемо", — закінчила Клавдія Дмитрівна.

Клавдія Дмитрівна з запитанням міністрам. Фото: Новини.LIVE

Одесити, як і більшість українців, найбільше прагнуть миру, чесної влади та економічної стабільності. Запитання, які вони поставили міністрам, відображають ключові проблеми, що хвилюють суспільство: війна, корупція, безпека.

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