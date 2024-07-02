Будівництво нового водогону для Миколаєва: Кім про потреби у питній воді

Будівництво водогону. Ілюстративне фото: Facebook/Мустафа Найєм

Поточна ситуація з водопостачанням в Миколаєві залишається критичною через підрив Каховської дамби. Наразі місто не має надійного джерела питної води, а будівництво нового водогону може коштувати близько 3 мільярдів гривень.

Про це під час Конференції з відновлення України у Берліні повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Деталі проєкту

Наразі реалізується вже третій проєкт, спрямований на забезпечення мешканців Миколаєва питною водою. Перший, що передбачав відновлення водогону "Миколаїв-Дніпро", фінансувався урядом, але був знищений.

"Те, що ви бачите в місті, — це ремонт пошкодженого старого й одночасно з цим будівництво нового. Зараз ми вже змінюємо третій проєкт. На перший з відновлення водогону уряд нам виділив кошти. Ми вже навіть відновили водопостачання і встигли попрацювати 2 місяці", — зазначив Віталій Кім.

Працівники "Миколаївводоканалу" відновлюють водогін. Фото: "НикВести"

Після підриву Каховської дамби точка забору води на Дніпрі була затоплена і повністю зруйнована. Це зробило проєкт неможливим для подальшої реалізації.

"Розпочали новий проєкт. Ми вже знаємо, як це зробити — на фінальній стадії ухвалення цього проєкту. Питання лише в тому, як швидко ми це зробимо",— зазначив Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Проєкт перебуває на фінальній стадії ухвалення, і зараз важливо лише швидко його реалізувати. Раніше йшлося про суму від 4 до 8 мільярдів, а зараз в ОВА припускають, що на водогін треба до 3 мільярдів.

Ситуація з питною водою у Миколаєві

Нагадаємо, проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало після влучання в неї снаряда. Робітники намагалися усунути пошкодження, проте через обстріли зробити це їм не вдалося.

Також ми писали, що в Миколаєві відкрилась нова точка видачі питної води. Вона розташована у пров. Кобера, 15б. Однак фахівці рекомендують вживати її тільки після кип'ятіння.