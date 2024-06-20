В Миколаєві запрацювала точка видачі води: адреса

Точка видачі води в Одесі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Миколаєві з'явилась нова точка видачі безкоштовної води, придатної для споживання. Вона розташована у пров. Кобера, 15б.

Про це повідомляє ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

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"Наразі станція працює в режимі пусконалагоджування, тож воду перед вживанням варто кип'ятити", — застерегли комунальники.

У КП наголосили, що мешканці міста, які потребують очищеної води, можуть скористатися іншими доступними місцями видачі. з актуальним переліком адрес, де можна набрати воду, завжди можна ознайомитись за наступними посиланнями:

карта точок видачі води ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" ;

електронна таблиця.

Нагадаємо, проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало після влучання в неї снаряда. Робітники намагалися усунути пошкодження, проте через обстріли зробити це їм не вдалося.

Також ми повідомляли, що у Миколаєві цього року лише обрані фонтани отримали зелене світло для роботи після зимового спокою. Так, п'ять водограїв у скверах міста почали свою роботу на радість містянам.