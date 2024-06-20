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В Николаеве появилась новая точка выдачи воды — где именно

20 июня 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Николаеве заработала точка выдачи воды: адрес
Точка выдачи воды в Одессе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве появилась новая точка выдачи бесплатной воды, пригодной для потребления. Он расположен в пер. Кобера, 15б.

Об этом сообщает ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

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"Сейчас станция работает в режиме пусконаладки, поэтому воду перед употреблением следует кипятить" , — предупредили коммунальщики.

В КП подчеркнули, что жители города, нуждающиеся в очищенной воде, могут воспользоваться другими доступными местами выдачи. с актуальным перечнем адресов, где можно набрать воду, всегда можно ознакомиться по следующим ссылкам:

  • карта точек выдачи воды ОКП "Николаевоблтеплоэнерго";
  • электронная таблица.

Напомним, проблемы с водой в Николаеве начались после уничтожения водопровода в районе села Киселевка Херсонской области. Трубу разорвало после попадания в нее снаряда. Рабочие пытались устранить повреждения, однако из-за обстрелов сделать это им не удалось.

Также мы сообщали, что в Николаеве в этом году только выбранные фонтаны получили зеленый свет для работы после зимнего покоя. Так, пять фонтанов в скверах города начали свою работу на радость горожанам.

Одесса
Николаев
гуманитарная помощь
Николаевская область
вода
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