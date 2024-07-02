Строительство нового водопровода для Николаева: Ким о потребностях в воде

Питьевая вода за миллиарды — во сколько обойдется водопровод для Николаева
Текущая ситуация с водоснабжением в Николаеве остается критической из-за подрыва Каховской дамбы. Сейчас у города нет надежного источника питьевой воды, а строительство нового водопровода может стоить около 3 миллиардов гривен.
Об этом во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Детали проекта
В настоящее время реализуется уже третий проект, направленный на обеспечение жителей питьевой водой. Первый, предусматривающий восстановление водопровода "Николаев-Днепр", финансировался правительством, но был уничтожен.
"То, что вы видите в городе, — это ремонт поврежденного старого и одновременно с этим строительство нового. Сейчас мы уже меняем третий проект. На первый по восстановлению водопровода правительство нам выделило средства. Мы уже даже возобновили водоснабжение и успели поработать два месяца", — отметил Виталий Ким.
После подрыва Каховской дамбы точка забора воды на Днепре была затоплена и полностью разрушена. Это сделало проект невозможным для дальнейшей реализации.
"Начали новый проект. Мы уже знаем, как это сделать — на финальной стадии принятия этого проекта. Вопрос лишь в том, как быстро мы это сделаем", — отметил Виталий Ким.
Проект находится на финальной стадии принятия, и сейчас важно лишь быстро реализовать его. Раньше шла речь о сумме от 4 до 8 миллиардов, а сейчас в ОВА предполагают, что на водопровод нужно до 3 миллиардов.
Ситуация с питьевой водой в Николаеве
Напомним, проблемы с водой в Николаеве начались после уничтожения водопровода в районе села Киселевка Херсонской области. Трубу разорвало после попадания в нее снаряда. Рабочие пытались устранить повреждения, однако из-за обстрелов сделать это им не удалось.
Также мы писали, что в Николаеве открылась новая точка выдачи питьевой воды. Она расположена в пер. Кобера, 15б. Однако специалисты рекомендуют употреблять ее только после кипячения.
Читайте Новини.LIVE!