Пів сотні вулиць в Одесі без електропостачання — де немає світла

Немає світла через відсутність електроенергії. Фото: Pexels

Сьогодні, 19 лютого, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

Садиковська, 37;

Колонтаївська, 12,15;

Південна, 27 – 48;

Сєрова, 39;

Розумовська, 2 – 4, 5 – 7, 9;

сквер Серединський, 1;

Ференца Ліста (Єліна), 1 – 9, 4а,

Поїздна — усі будинки;

Вронського, 1–55,

Ближні Млини (Кондренко), 1А, 11 – 13, 19А, 50/2,

М. Малиновського, 96 – 110,

М. Бабаджаняна, 30 - 38/корп.1, 40,

Спартаківська, 6 – 16, 23 – 35,

пров. Парашутний, 1,1Б,

Дальницька, 17, 20, 22, 26 – 29, 36, 38, 40, 42,

Колоничеська, 9, 11,

пров. Виноградний, 23,

Болгарська, 5 – 28, 40,

Балківська, 177,179,181,183.

Південний РЕМ:

Г. Петрова, 23, 27, 29,

Миколи Куліша (Ванцетті), 54,

Вертелецького, 47В,

Д. Донського, 57,

Китобійна, 48 – 110,

Люстдорфська дор., 91 – 155,

Обільна, 56 – 109,

О. Невського, 44А,

Планетна, 26А, 32 – 101,

пров. 1-й В. Кандинського, 1 – 22,

пров. 2-й В. Кандинського, 1 – 19,

пров. 3-й В. Кандинського, 1 – 18,

пров. 5-й В. Кандинського, 14А, 19,

пров. 2-й Рясний, 2 – 20,

пров. 4-й О. Невського, 7Б, 7В,

пров. Ульянівський, 4, 15А,

пров. 4-й Ульянівський , 1 – 16,

пров. 5-й Ульянівський, 1 – 19А.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Також ми писали, що українське законодавство передбачає надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг для особливих категорій українців. Відомо, які нормативи діють у 2024 році.