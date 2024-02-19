Пів сотні вулиць в Одесі без електропостачання — де немає світла
Сьогодні, 19 лютого, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Садиковська, 37;
- Колонтаївська, 12,15;
- Південна, 27 – 48;
- Сєрова, 39;
- Розумовська, 2 – 4, 5 – 7, 9;
- сквер Серединський, 1;
- Ференца Ліста (Єліна), 1 – 9, 4а,
- Поїздна — усі будинки;
- Вронського, 1–55,
- Ближні Млини (Кондренко), 1А, 11 – 13, 19А, 50/2,
- М. Малиновського, 96 – 110,
- М. Бабаджаняна, 30 - 38/корп.1, 40,
- Спартаківська, 6 – 16, 23 – 35,
- пров. Парашутний, 1,1Б,
- Дальницька, 17, 20, 22, 26 – 29, 36, 38, 40, 42,
- Колоничеська, 9, 11,
- пров. Виноградний, 23,
- Болгарська, 5 – 28, 40,
- Балківська, 177,179,181,183.
Південний РЕМ:
- Г. Петрова, 23, 27, 29,
- Миколи Куліша (Ванцетті), 54,
- Вертелецького, 47В,
- Д. Донського, 57,
- Китобійна, 48 – 110,
- Люстдорфська дор., 91 – 155,
- Обільна, 56 – 109,
- О. Невського, 44А,
- Планетна, 26А, 32 – 101,
- пров. 1-й В. Кандинського, 1 – 22,
- пров. 2-й В. Кандинського, 1 – 19,
- пров. 3-й В. Кандинського, 1 – 18,
- пров. 5-й В. Кандинського, 14А, 19,
- пров. 2-й Рясний, 2 – 20,
- пров. 4-й О. Невського, 7Б, 7В,
- пров. Ульянівський, 4, 15А,
- пров. 4-й Ульянівський , 1 – 16,
- пров. 5-й Ульянівський, 1 – 19А.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.
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