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Пів сотні вулиць в Одесі без електропостачання — де немає світла

19 лютого 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Пів сотні вулиць в Одесі без електропостачання — де немає світла
Немає світла через відсутність електроенергії. Фото: Pexels
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 19 лютого, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:  

  • Садиковська, 37;
  • Колонтаївська, 12,15; 
  • Південна,  27 – 48;
  • Сєрова, 39;
  • Розумовська, 2 – 4, 5 – 7, 9;
  • сквер Серединський, 1;
  • Ференца Ліста (Єліна), 1 – 9, 4а, 
  • Поїздна — усі будинки;
  • Вронського, 1–55, 
  • Ближні Млини (Кондренко), 1А, 11 – 13, 19А, 50/2,  
  • М. Малиновського, 96 – 110, 
  • М. Бабаджаняна, 30 - 38/корп.1, 40, 
  • Спартаківська, 6 – 16, 23 – 35, 
  • пров. Парашутний, 1,1Б, 
  • Дальницька, 17, 20, 22, 26 – 29, 36, 38, 40, 42, 
  • Колоничеська, 9, 11, 
  • пров. Виноградний, 23, 
  • Болгарська, 5 – 28, 40,  
  • Балківська, 177,179,181,183.  

Південний РЕМ: 

  • Г. Петрова, 23, 27, 29, 
  • Миколи Куліша (Ванцетті), 54, 
  • Вертелецького, 47В, 
  • Д. Донського, 57,  
  • Китобійна, 48 – 110, 
  • Люстдорфська дор., 91 – 155, 
  • Обільна, 56 – 109, 
  • О. Невського, 44А, 
  • Планетна, 26А, 32 – 101, 
  • пров. 1-й В. Кандинського, 1 – 22, 
  • пров. 2-й В. Кандинського, 1 – 19, 
  • пров. 3-й В. Кандинського, 1 – 18, 
  • пров. 5-й В. Кандинського, 14А, 19,
  • пров. 2-й Рясний, 2 – 20, 
  • пров. 4-й О. Невського, 7Б, 7В,
  • пров. Ульянівський, 4, 15А,   
  • пров. 4-й Ульянівський , 1 – 16,  
  • пров. 5-й Ульянівський, 1 – 19А. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, економне споживання електроенергії може суттєво допомогти енергосистемі України. Елементарні правила використання побутових приладів допоможуть не лише заощадити кошти сімейного бюджету, а й зменшити та розвантажити затрати електроенергії в пікові години.

Також ми писали, що українське законодавство передбачає надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг для особливих категорій українців. Відомо, які нормативи діють у 2024 році.

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ремонт
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ДТЕК
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