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Полсотни улиц в Одессе без электроснабжения — где нет света

19 февраля 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Полсотни улиц в Одессе без электроснабжения — где нет света
Нет света из-за отсутствия электроэнергии. Фото: Pexels
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 19 февраля, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

  • Садиковская, 37;
  • Колонтаевская, 12,15;
  • Южная, 27 – 48;
  • Серова, 39;
  • Разумовская, 2 – 4, 5 – 7, 9;
  • сквер Серединский, 1;
  • Ференца Листа (Елина), 1 – 9, 4а,
  • Поездная – все дома;
  • Вронского, 1-55,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1А, 11 – 13, 19А, 50/2,
  • М. Малиновского, 96 – 110,
  • М. Бабаджаняна, 30 - 38/корп.1, 40,
  • Спартаковская, 6 – 16, 23 – 35,
  • пер. Парашютный, 1,1Б,
  • Дальницкая, 17, 20, 22, 26 – 29, 36, 38, 40, 42,
  • Колоническая, 9, 11,
  • пров. Виноградный, 23,
  • Болгарская, 5 – 28, 40,
  • Балковская, 177,179,181,183.

Южный РЭС:

  • Г. Петрова, 23, 27, 29,
  • Николая Кулиша (Ванцетти), 54,
  • Вертелецкого, 47В,
  • Д. Донского, 57,
  • Китобойная, 48 – 110,
  • Люстдорфская дор., 91 – 155,
  • Обильная, 56 – 109,
  • О. Невского, 44А,
  • Планетно, 26А, 32 – 101,
  • пер. 1-й В. Кандинского, 1 – 22,
  • пер. 2-й В. Кандинского, 1 – 19,
  • пер. 3-й В. Кандинского, 1 – 18,
  • пер. 5-й В. Кандинского, 14А, 19,
  • пер. 2-й Обильный, 2 – 20,
  • пер. 4-й О. Невского, 7Б, 7В,
  • пер. Ульяновский, 4, 15А,
  • пер. 4-й Ульяновский , 1 – 16,
  • пер. 5-й Ульяновский, 1 – 19А.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, экономное потребление электроэнергии может существенно помочь энергосистеме Украины. Элементарные правила использования бытовых приборов помогут не только сэкономить средства семейного бюджета, но и снизить и разгрузить затраты электроэнергии в пиковые часы.

Также мы писали, что украинское законодательство предусматривает предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для особых категорий украинцев. Известно, какие нормативы действуют в 2024 году.

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